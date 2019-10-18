Общество

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ведомство. Как стало известно, предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи.
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с чего всё началось

Пакетное сокращение: Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые мешки

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.
Известиявчера в 17:01

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СМИ узнали о планах Роспотребнадзора запретить пластиковые пакеты

РБКвчера в 23:38

«Известия»: Роспотребнадзор предложил сократить производство пластиковых пакетов

ТАССвчера в 21:49

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Известиявчера в 19:35

Роспотребнадзор поэтапно запретит пластиковые пакеты

Телеканал 360°вчера в 20:34

Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Интерфаксвчера в 19:25

В России запретят пластиковые пакеты

URA.Ruвчера в 19:04

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

РИА Новостивчера в 20:40
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Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Газета.Ru вчера в 23:02
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
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Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
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Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской

Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Телепрограмма 16 октября в 07:19
Здоровье

Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток вчера в 05:27
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия

Обвиняемый во взрыве в петербургском метро заявил о давлении следствия

Аброр Азимов заявил, что был вынужден дать показания из-за давления. Его задержали 17 апреля 2017 года.
Gazeta.SPb 00:22
Происшествия

В мэрию Челябинска пришли с обысками

В мэрии настаивают, что ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина».
Новый День 01:14
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Армия и оружие

ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы

Военное обозрение 15 октября в 04:54
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Происшествия

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Авто

Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 16 октября в 09:12
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Футбол

Матч между «Барселоной» и «Реалом» был перенесён на декабрь

LiveResult.Ru вчера в 15:46
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия 16 октября в 22:05
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Авто

ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:56
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Экономика

Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2 процента

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.
РИА Новости вчера в 22:08
Футбол

«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс вчера в 09:56
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий 16 октября в 15:55
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