Общество
Газета.RuРоспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ведомство. Как стало известно, предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
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Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Экономика
Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ
Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru вчера в 04:28
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) собирают подписи под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем совета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект письма.
Ведомости вчера в 20:22
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачевой
По словам президента Беларуси, в связи с арестом Богачевой, которая вмешивалась в выборы в США, началась настоящая революция.
ГЛАС.RU вчера в 05:54
Общество
Испанец не смог объяснить переводы денег ФБК, из‑за которых фонд признали «иностранным агентом»
«Медуза» отмечает, что испанец не смог объяснить, почему он это сделал, и ему не удалось произнести название фонда.
Медиазона 02:54
Экономика
Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки
Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
RT на русском 01:47
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Экономика
Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Ведомости 02:15
Политика
Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны
Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru вчера в 18:33
Футбол
Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик
Советский спорт вчера в 03:58
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Авто
Bentley начинает производство новой Flying Spur
После завершения этапа испытаний, в ходе которого Bentley использовала 142 прототипа автомобиля, которые проехали более 11,6 миллиона км, автопроизводитель начал серийное производство Flying Spur 2020 года.
SpeedMe 16 октября в 15:19
Футбол
Владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста
Gazeta.SPb 15 октября в 05:19
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
РБК 01:04
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Наука
Назван новый признак преждевременной смерти
Ученые Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что избыточная нейронная активность мозга, которая связана с деменцией и эпилепсией, играет роль в старении и способствует короткой продолжительности жизни человека.
Lenta.ru вчера в 00:36