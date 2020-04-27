Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». Ее слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.
Читать в источнике
Комментировать100
Анна Попова
Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.
— Анна Попова, российский политикТАСС 09:57
с чего всё началось
"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24
", отвечая на вопрос журналиста о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.
ТАСС09:57

Подробнее о событии

Попова поддержала идею продлить режим введенных из-за коронавируса ограничений в РФ до 12 мая

ТК Звезда11:06

Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса в России до 12 мая

ТАСС10:15

Попова поддержала продление ограничений из-за коронавируса

РЕН ТВ10:44

Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса

RT на русском10:32

Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май

Lenta.ru10:51

Попова поддержала предложение продлить в России ограничения из-за COVID-19

Известия10:03

Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за COVID-19 в РФ

Москва 2410:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика

Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию

Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 12:34
Религия

В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина

Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
60
Игры

The Last of Us. Part II выйдет в середине июня

News.ru 12:24
3
Общество

Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с коронавирусом в России

Александр Семёнов – заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – предупредил, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране может ухудшиться.
Свободная Пресса 14:52
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6,5K
Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
236
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
1,4K
Общество

Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
РИА Новости 10:45
122
Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
128
Общество

Россиян начнут штрафовать за громко лающих собак

В обновленную редакцию Кодекса об административных правонарушениях будет внесена ответственность за шум в ночное время.
Петрозаводск говорит 13:43
3,9K
Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
306
Общество

В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
1
Космос

Спутники Илона Маска жители Северной Осетии приняли за НЛО

Светящиеся шары, которые жителя Северной Осетии наблюдали в ночном небе, оказались спутниками, запущенными компанией Илона Маска.
Регион online 05:14
2
Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
438
Шоу-бизнес

Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей новую песню

Джиган прервал молчание, поздравив супругу и дочь с Днем рождения. Модель Оксана Самойлова 27 апреля отмечает 32-летие.
SM News 09:06
2
Энергетика

Нефть Brent просела до $20 за баррель

Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
150
Армия и оружие

Авианосец «Теодор Рузвельт» ВМС США готовился к войне с СССР

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" совместно с сотнями боевых кораблей, вспомогательных подразделений и самолетов участвовал летом 1988 года в учениях, в ходе которых отрабатывались боестолкновения с СССР на случай третьей мировой войны.
ПолитРоссия 07:11
14
Космос

Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация

Популярная механика 07:18
1
Общество

В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
214
Происшествия

Дело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине

News.ru 13:37
2
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
111
Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
119
Игры

Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства

ИА Красная Весна вчера в 16:45
5
Здоровье

Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине

Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Live24 02:38
1
Политика

США ужесточат правила экспорта продукции двойного назначения в Россию

Бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США подготовило поправки в действующий порядок экспортного контроля, ужесточающие правила экспорта в Россию, Китай и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы военными или в военных целях.
РИА Новости 10:07
Технологии

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
85
Общество

Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
67
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,3K
Политика

Guardian: врачи госпиталя в Италии высоко оценили помощь медиков из РФ

Британская газета The Guardian пишет, что врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценивают действия российских военных медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 14:05
3
Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

REGNUM вчера в 20:22
39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное