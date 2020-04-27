с чего всё началось

Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». Ее слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.

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