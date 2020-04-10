с чего всё началось

В рекомендациях ВОЗ говорится, что риск заражения коронавирусом нового типа возможен в случае, если инфицированный человек с респираторными симптомами находится в пределах одного метра. При этом только ношения маски для защиты недостаточно, необходима в числе прочего гигиена рук.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Происшествия Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общество Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Испанская медсестра лишилась жилья из-за заражения коронавирусом В Испании медсестра потеряла крышу над головой после того, как ее выселили из-за заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Политика Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Общество В школах не завершат учебный год досрочно Руководство ведомства Министерства просвещения России отреагировало на идею с досрочным прекращением учебного года в школах.

Происшествия Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.

Спорт Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.