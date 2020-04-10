Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

В рекомендациях ВОЗ говорится, что риск заражения коронавирусом нового типа возможен в случае, если инфицированный человек с респираторными симптомами находится в пределах одного метра. При этом только ношения маски для защиты недостаточно, необходима в числе прочего гигиена рук.
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с чего всё началось
"Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — сообщается на сайте ведомства
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РИА Новостивчера в 21:51

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Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

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Роспотребнадзор назвал медицинскую маску одной из мер для профилактики COVID-19

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Роспотребнадзор назвал ношение медицинской маски одной из мер для профилактики COVID-19

ТАССвчера в 20:39

Роспотребнадзор рассказал о ношении маски для профилактики коронавируса

Газета.Ruвчера в 21:59
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Никакой помощи оставшимся в Соединенных Штатах не оказали.
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В школах не завершат учебный год досрочно

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Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
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Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

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За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
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Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд.
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