Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
В рекомендациях ВОЗ говорится, что риск заражения коронавирусом нового типа возможен в случае, если инфицированный человек с респираторными симптомами находится в пределах одного метра. При этом только ношения маски для защиты недостаточно, необходима в числе прочего гигиена рук.
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с чего всё началось
"Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — сообщается на сайте ведомства.РИА Новостивчера в 21:51
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Роспотребнадзор назвал медицинскую маску одной из мер для профилактики COVID-19
Известиявчера в 21:48
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