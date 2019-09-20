Роспотребнадзор поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, в ведомстве получают большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкогольных напитков в небольших заведениях, находящихся в жилых домах. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости». По словам представителей ведомства, граждане очень часто подают жалобы на подобные заведения.

Роспотребнадзор поддержал запрет алкоголя в кафе в жилых домах

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