Общество
ТК ЗвездаРоспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в жилых домах
«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Роспотребнадзор поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, в ведомстве получают большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах
RT на русскомвчера в 22:44
Роспотребнадзор поддержал инициативу запрета реализации алкоголя в кафе в домах
Московский Комсомолецвчера в 23:25
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»
Lenta.ru вчера в 05:12
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru вчера в 08:47
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Футбол
Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби
Газета.Ru вчера в 16:11
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском вчера в 13:31
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета вчера в 07:18
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове
Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
RT на русском 01:41
Футбол
Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы 18 сентября в 18:06
Авто
Составлен топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Происшествия
При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек
В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Гаджеты
Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera вчера в 15:35
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие
Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе
Московский Комсомолец 18 сентября в 07:04
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Происшествия
Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову
Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца.
РБК вчера в 12:02