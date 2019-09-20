Роспотребнадзор поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, в ведомстве получают большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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