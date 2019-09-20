Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в жилых домах

«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Роспотребнадзор поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, в ведомстве получают большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах

РБКвчера в 22:26

Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах

RT на русскомвчера в 22:44

Роспотребнадзор поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Life.ruвчера в 22:41

Роспотребнадзор поддержал инициативу запрета реализации алкоголя в кафе в домах

Московский Комсомолецвчера в 23:25

Роспотребнадзор поддержал запрет продажи алкоголя в небольших кафе в домах

Коммерсантъвчера в 22:26

Роспотребнадзор поддержал новый запрет на продажу алкоголя

URA.Ruвчера в 22:25

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

РИА Новостивчера в 20:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК 17 сентября в 11:19
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

РИА Новости вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»

Lenta.ru вчера в 05:12
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru вчера в 08:47
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Происшествия

Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

Газета.Ru 00:50
Футбол

Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби

Газета.Ru вчера в 16:11
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

RT на русском вчера в 13:31
Космос

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета вчера в 07:18
Общество

Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове

Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
RT на русском 01:41
Футбол

Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Энергетика

Цены на нефть растут на открытии торгов

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы 18 сентября в 18:06
Авто

Составлен топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Происшествия

При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек

В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Армия и оружие

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Гаджеты

Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro

В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera вчера в 15:35
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru вчера в 09:46
Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Политика

Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Московский Комсомолец 18 сентября в 07:04
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Гаджеты

Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Lenta.ru вчера в 22:05
Происшествия

Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца.
РБК вчера в 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное