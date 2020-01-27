Здоровье

ТАССТАССРоспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
На сайте Роспотребнадзора
 опубликовано сообщение, согласно которому, 24 января разработано постановление главного государственного санитарного врача.
Телеканал 360°вчера в 20:15

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Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с распространением коронавируса

РБКвчера в 21:45

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Российская газетавчера в 20:53

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:19

Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 19:55

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

RT на русскомвчера в 19:52

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

ТАССвчера в 19:21

Роспотребнадзор примет меры для борьбы с короновирусом. Тем временем число жертв увеличилось до 80

Телеканал 360°вчера в 20:15
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Происшествия

На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело

СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 02:49
Общество

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Байкал24 вчера в 23:21
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Авто

Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в РФ

На форуме Seltos.Club появилась неофициальная информация о том, что прием заказов на кроссовер Kia Seltos в России стартует 15 февраля текущего года.
Новые автомобили 00:36
Теннис

Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open

Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
РБК 03:16
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Гаджеты

Android такое и не снилось. Apple выпустит iOS 14 даже для iPhone 6s и iPhone SE

Источник говорит, что в случае iPhone новая версия операционной системы выйдет для тех же поколений устройств, что и iOS 13.
iXBT.com 02:38
Общество

В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Аргументы и Факты вчера в 04:47
Происшествия

В Махачкале произошел взрыв газа из-за брошенной ребенком спички

Росбалт 03:05
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

Газета.Ru 03:16
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости 01:56
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Экономика

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
ТАСС вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Комсомольская правда вчера в 16:05
Общество

Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Российская газета 03:02
Происшествия

В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам

В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
RT на русском 03:21
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Общество

Каждый десятый россиянин не доверяет искусственному интеллекту

Ещё 31 % респондентов выражают нейтральное отношение. При этом примерно каждый десятый (12 %) россиянин не доверяет «электронному разуму».
3DNews 02:39
Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
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