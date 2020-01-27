с чего всё началось

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

Общество Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Экономика ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.

Шоу-бизнес Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.

Технологии «Билайн» начнет продавать SIM-карты на AliExpress Компания «Вымпелком», которой принадлежит бренд «Билайн», первой среди российских операторов сотовой связи начнет реализовывать SIM-карты на платформе «AliExpress Россия», пишет «Коммерсант».

Космос SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Политика NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Общество В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.

Общество Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.

Общество Где Минтранс планирует обновить автобусы Конъюнктура Согласно предложениям министерства, наибольшее число новых автобусов планируется поставить для Новосибирска (1,8 тыс. штук), Екатеринбурга (1,6 тыс. штук), Нижнего Новгорода (1,4 тыс. штук), Казани (1,4 тыс. штук), Челябинска (1,3 тыс. штук) и Омска (1,3 тыс. штук).

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.