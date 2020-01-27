Здоровье
ТАССРоспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
На сайте Роспотребнадзора опубликовано сообщение, согласно которому, 24 января разработано постановление главного государственного санитарного врача.Телеканал 360°вчера в 20:15
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Роспотребнадзор примет меры для борьбы с короновирусом. Тем временем число жертв увеличилось до 80
Телеканал 360°вчера в 20:15
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Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Происшествия
В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП
В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека.
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
Технологии
«Билайн» начнет продавать SIM-карты на AliExpress
Компания «Вымпелком», которой принадлежит бренд «Билайн», первой среди российских операторов сотовой связи начнет реализовывать SIM-карты на платформе «AliExpress Россия», пишет «Коммерсант».
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Общество
В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян
Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
Где Минтранс планирует обновить автобусы
Конъюнктура Согласно предложениям министерства, наибольшее число новых автобусов планируется поставить для Новосибирска (1,8 тыс. штук), Екатеринбурга (1,6 тыс. штук), Нижнего Новгорода (1,4 тыс. штук), Казани (1,4 тыс. штук), Челябинска (1,3 тыс. штук) и Омска (1,3 тыс. штук).
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу
В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.