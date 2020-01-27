Здоровье
RT на русскомРоспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
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с чего всё началось
На сайте Роспотребнадзора опубликовано сообщение, согласно которому, 24 января разработано постановление главного государственного санитарного врача.Телеканал 360°20:15
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Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Экономика
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Экономика
Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай
Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Авто
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей
Оснащается данный образец 5,5-литровым 8-цилиндровым V-образным «битурбо» мощностью 563 л. с. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 499,8 тысяч евро, что эквивалентно примерно 34 миллионам рублей по текущем курсу.
Общество
В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
МИД Украины обвинил Россию в краже истории
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Футбол
Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
Политика
Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Шоу-бизнес
Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь
После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
Общество
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Экономика
Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%
Аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, что средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли почти на 50%.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Здоровье
Куриные ножки назвали лучшим мясом полезным при повышенном давлении
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Гаджеты
Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
Происшествия
В Красноярском крае иномарку разорвало на части в смертельном ДТП
В Красноярском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП на загородной трассе.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.