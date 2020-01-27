Здоровье

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
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На сайте Роспотребнадзора
 опубликовано сообщение, согласно которому, 24 января разработано постановление главного государственного санитарного врача.
Телеканал 360°20:15

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Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с распространением коронавируса

РБК21:45

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Российская газета20:53

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

ТАСС19:21

Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с коронавирусом

Известия19:55

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

RT на русском19:52

Роспотребнадзор примет меры для борьбы с короновирусом. Тем временем число жертв увеличилось до 80

Телеканал 360°20:15

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новости19:19
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Происшествия

Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

RT на русском 21:35
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости 17:02
Экономика

Пенсионные накопления россиян обложат налогом

У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.
Карелинформ 24 января в 14:00
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости 21:19
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Экономика

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.
РБК 20:52
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Российская газета 13:00
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Авто

В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей

Оснащается данный образец 5,5-литровым 8-цилиндровым V-образным «битурбо» мощностью 563 л. с. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 499,8 тысяч евро, что эквивалентно примерно 34 миллионам рублей по текущем курсу.
Дни24 02:52
Общество

В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.
RT на русском 22:15
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК вчера в 06:10
Политика

МИД Украины обвинил Россию в краже истории

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество

В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам

По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
РБК 15:59
Происшествия

В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус

На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Lenta.ru 09:11
Футбол

Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
Евро-футбол.ру 06:58
Политика

Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.
ФАН вчера в 08:03
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь

После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
iReactor 14:30
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Экономика

Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

Аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, что средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли почти на 50%.
ФАН 21:38
Кино

Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США

News.ru 02:47
Здоровье

Куриные ножки назвали лучшим мясом полезным при повышенном давлении

Ugpressa.ru вчера в 13:57
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Гаджеты

Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел

Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
iXBT.com 22:46
Происшествия

В Красноярском крае иномарку разорвало на части в смертельном ДТП

В Красноярском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП на загородной трассе.
ДЕЛА.ru 21:57
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Как работают Яндекс.Новости?
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