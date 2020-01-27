с чего всё началось

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.

Экономика Пенсионные накопления россиян обложат налогом У граждан, которые являются членами системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП) будет два варианта для получения денежны средств: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ.

Политика Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Экономика Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.

Происшествия В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира По данным Роспотребнадзора, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.

Общество Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

Общество В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса «Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика МИД Украины обвинил Россию в краже истории Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.

Общество В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».