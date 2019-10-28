Методика оценки уровня авиационного шума может измениться. Проект приказа Роспотребнадзора, утверждающего новые требования, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. По действующему СанПиНу уровень авиашума определяется исходя из максимальных значений.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.

Футбол Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.

Экономика Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Шоу-бизнес Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Космос Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Авто Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Хоккей У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.

Политика Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Политика Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».

Происшествия В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.

Общество Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.