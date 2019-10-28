Общество
Парламентская газетаРоспотребнадзор подготовил новые правила оценки авиационного шума
Методика оценки уровня авиационного шума может измениться. Проект приказа Роспотребнадзора, утверждающего новые требования, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. По действующему СанПиНу уровень авиашума определяется исходя из максимальных значений.
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«Медведевская глупость». Авиаэксперт об оценке шума вокруг аэропортов
Национальная служба новостей07:06
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
StarHit.ru 04:51
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Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
Российская газета 06:38
Армия и оружие
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой из-за размещения танков США
РИА Новости 07:12
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 06:36
Экономика
Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру
Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 06:41
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru вчера в 15:48
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Москва 24 25 октября в 14:41
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru 05:41
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Москва 24 вчера в 08:42
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Хоккей
У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США
Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
МК-Спорт 08:29
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
ТК Звезда 04:47
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Газета.Ru 05:07
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 07:46
Общество
На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти
В Екатеринбурге в отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили административное дело об оскорблении власти за комментарий в его телеграм-канале.
Интерфакс 08:07