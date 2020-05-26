Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры. После разрешения на открытие спортивные организации должны работать, соблюдая новые санитарно-эпидемиологические правила.

Энергетика «Газпром» и Грузия договорились о цене на газ В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались. 7

Технологии Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 20

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Футбол Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 485

Происшествия Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 8

Театры Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа, а театральный сезон откроют вовремя.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. 1,5K

Футбол Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом» Камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал о переговорах с «Фулхэмом».

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных. 815