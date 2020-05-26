Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры. После разрешения на открытие спортивные организации должны работать, соблюдая новые санитарно-эпидемиологические правила.
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