Коронавирус
Газета.RuРоспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры. После разрешения на открытие спортивные организации должны работать, соблюдая новые санитарно-эпидемиологические правила.
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Без масок, но по записи: Роспотребнадзор рассказал, как будут работать фитнес-клубы
Нижний Новгород on-line11:22
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Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Общество
За сутки составили 12 протоколов за хождение без маски
В Калининградской области за понедельник, 25 мая 2020 года, было составлено 12 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ – за несоблюдение ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса.
Русский Запад 11:56
Армия и оружие
В Ираке ликвидирован лидер «Исламского государства»
Главарь иракского «филиала» группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Муатаз аль-Джабури убит в ходе спецоперации.
Росбалт 10:36
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга
Вашингтон, 26 мая 2020, 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп недоволен мероприятиями Китая в Гонконге, заявила 26 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
REGNUM 15:02
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Игры
На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II
В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
Здоровье
Диетолог рассказала, кому пить нельзя кефир
Под абсолютный запрет кефир попадает людям, страдающим от язвы, причем неважно — двенадцатиперстной кишки или желудка.
Вечерний курьер 24 мая в 11:34
Авто
Mercedes-Benz показал новый тизер грядущего S-Class
Компания Mercedes-Benz показала тизер нового поколения флагманского седана S-Class, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 09:26
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru 16:25
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Здоровье
Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции
Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента 11:30
Здоровье
В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки.
Уралинформбюро 03:52
Экономика
WSJ: еще один добытчик сланцевой нефти в США объявил о банкротстве
Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила себя банкротом и попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 13:46
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Авто
Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive
Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Общество
Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей
Чтобы бизнесу было проще пережить кризисное время, власти города приняли три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 14:20
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.
REGNUM 17:47
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в среду в ряде стран.
ТАСС 17:42
Политика
США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 10:37