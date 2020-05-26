Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры. После разрешения на открытие спортивные организации должны работать, соблюдая новые санитарно-эпидемиологические правила.
Читать в источнике
Комментировать567

Подробнее о событии

Без масок, но по записи: Роспотребнадзор рассказал, как будут работать фитнес-клубы

Нижний Новгород on-line11:22

Роспотребнадзор разрешит работать бассейнам и фитнес-клубам по записи

Ведомости10:34

Роспотребнадзор объяснил, как заниматься в бассейнах и фитнес-клубах

Вести.Ru10:07

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

RT на русском10:10

Роспотребнадзор представил рекомендации по профилактике COVID-19 в спорте

РБК11:13

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Интерфакс10:02

Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя

РИА Новости10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
10
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
65
Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
3
Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
229
Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня 10:04
19
Здоровье

Главврач ЦГБ Ростова рассказал о пациентах с коронавирусом

Стало известно, что более 10 пациентов находятся в реанимации, 15 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.
Rostov gazeta 06:45
35
Фигурное катание

Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport 03:00
2
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33
1,9K
Экономика

Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года

Игромания.ру 15:26
Политика

Архангельская область и НАО разработают программу интеграции

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
3
Общество

Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели

Рекордное количество осадков в Москве ожидается в конце недели из-за обширной циклонической депрессии, раскинувшейся над Балканами и Западным Причерноморьем.
Известия 16:02
3
Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
120
Энергетика

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС 14:11
2
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

РБК 11:08
407
Игры

На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II

В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru вчера в 16:18
16
Авто

Автомобили Toyota российской сборки начали поставлять в Армению

CarsWeek.ru 09:36
12
Происшествия

Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына

В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
74
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
539
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
584
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,2K
Происшествия

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
58
Авто

На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства

Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
68
Игры

Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

3DNews вчера в 13:13
4
Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Газета.Ru 06:29
12
Энергетика

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
3
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
1K
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
223
Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
662
Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина, Ольга Андреевна, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына.
Телепрограмма вчера в 00:29
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное