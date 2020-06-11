Общество
Газета.RuРоспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
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Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днём России
Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Говорит Москва 06:24
Политика
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
Общество
Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что планы на отдых этим летом могут поменяться в связи с ситуацией c коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Здоровье
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
Политика
Песков сравнил работу пресс-секретаря с работой сапера
Важно уметь разъяснять вопросы, которые связаны с президентом России. Он отметил важность общения президента и его пресс-секретаря.
RuNews24.ru 10:35
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Политика
Песков назвал главные качества мужчин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал качества, которые считает главными для мужчин. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 09:29
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
Здоровье
Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Политика
Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО
Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Общество
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Происшествия
В Омске молния ударила в газопровод
В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Газета.Ru 10:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко с детьми переезжает к Дмитрию Тарасову в Казань
Анастасия Костенко написала в соцсети, что муж уже нашёл жильё в Казани, и скоро она с двумя дочерями покинет Москву.
Дни24 01:14
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Здоровье
Главный врач больницы Барнаула умер от коронавируса
Kursk.com 03:38
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 10 июня в 12:03
Политика
На новые санкции США против «Северного потока-2» ответит «Газпром»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
Общество
Жена президента Украины заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
Общество
Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим
РЕН ТВ вчера в 08:55
Общество
Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре
Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
РБК 11:17