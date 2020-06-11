Общество

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
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Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

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