с чего всё началось

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.

Общество У жены Зеленского обнаружили коронавирус У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.

Общество Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Киберспорт В CS:GO может появиться новый режим игры После обновления CS:GO от 11 июня датамайнеры нашли в файлах игры намеки на новый режим для шутера. Информация об этом появилась на reddit.

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 1

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Вирусолог объяснил критерии завершения эпидемии коронавируса в России Анатолий Альштейн добавил, что строгих критериев окончания пандемии нет. Также он отметил, что вторая волна неизбежна.

Хоккей Лучший бомбардир чемпионата Финляндии Няттинен может перебраться в КХЛ По информации источника, в настоящее время существует три варианта того, где может оказаться Няттинен в следующем сезоне — это лиги Швеции, Швейцарии или КХЛ.

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.

Политика Хасбулатов рассказал, как пьяный Грачев поделил Черноморский флот Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал, что «крымский узел» после распада Советского Союза хотели «разрубить» как в Москве, так и в Киеве.

Политика Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле Представитель Кремля назвал своего непосредственного начальника "трудоголиком в хорошем смысле этого слова".

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 608

Политика Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок". 1,5K