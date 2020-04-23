Коронавирус
РБКРоспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».
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Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса.
Evo-rus.com 08:13
Здоровье
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 03:59
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Политика
Глава СБУ выступил за продление санкций против российских соцсетей
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил с предложением продлить санкции в отношении российских интернет-ресурсов.
Газета.Ru 10:02
Общество
В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек
В период с 12 по 18 апреля власти получили 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:59
Энергетика
Продажа газа в России стала выгоднее экспорта
В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 году может быть скорректирована до $175–185 за 1 тыс. куб. м.
РБК 07:51
Футбол
Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru 03:01
Киберспорт
Никакой Красной армии: с июня для Battlefield V не будет выходить свежий контент
Игромания.ру 09:31
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Общество
Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
Происшествия
Спасатели нашли пропавших в Приангарье водителей грузовиков и ребенка
РИА Новости 09:47
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье
В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции
Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
Общество
Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.
Пятый канал 04:59
Общество
ООН предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ФедералПресс вчера в 00:10
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01