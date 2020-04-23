Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии. Они продолжат готовить блюда навынос, пока не будет снят режим самоизоляции.

Политика Депутаты Госдумы предложили снять блокировку Telegram в России Депутаты Государственной думы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов из фракции «Справедливая Россия» предложили законопроект по легализации мессенджера Telegram. 510

Общество Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 568

Происшествия В Астрахани умерла четвертая пациентка с коронавирусом 10 апреля наступило ухудшение состояния, пациентка была переведена в реанимацию (бокс) на искусственную вентиляцию лёгких.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона - заражены по данным на 23 апреля 2544792 человека.

Экономика Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок. 554

Здоровье ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 20

Экономика Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат Нормативная база по оказанию государственной поддержки пока не сформирована, но на госпортале «Экономика без вируса» появились требования к претендентам: там указано, что по состоянию на 1 января у фирмы-претендента не должно быть задолженности по налогам. 352

Политика КС Молдавии приостановил получение российского кредита Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. 2

Технологии Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы. 7

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2K

Общество Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам. 7

Экономика Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.

Общество Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 160

Общество Единый центр контроля за водителями могут создать в России Сообщается, что единый центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет получать данные со всех дорожных камер в стране и объединять полученную информацию. 54

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 49