Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.

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