Коронавирус
ИнтерфаксРоспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. Все изменения будут возможны, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, предупредили в пресс-службе ведомства.
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Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Футбол
Каррагер – о трансфере Торреса: «Я знал, что мы обхитрили „Челси“»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о трансфере Торреса в «Челси».
Евро-футбол.ру 15:26
Общество
В КНР закрыли въезд в Харбин из-за СOVID-19
Власти Харбина приняли решение о закрытии въезда в город, он стал центром второй волны распространения коронавируса нового типа в Китае, сообщают Известия со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 06:01
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Общество
Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
Уточняется, что они вступят в силу с 1 июля 2020 года. По информации издания, также они разрешают выпуск алкоголя в маленьких объемах.
Мой Брянск 09:01
Общество
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать иранские катера, мешающие кораблям США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американским ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если те будут мешать американским кораблям.
Коммерсантъ вчера в 08:55
Общество
Число жертв коронавируса в Москве за сутки выросло на 37 человек
За прошлые сутки скончались 27 человек. Таким образом, общее число умерших в Москве с коронавирусом достигло 325.
РИА Новости 16:25
Музыка
Юрий Башмет материально поддержит музыкантов на фоне пандемии
Дирижер Юрий Башмет заявил, что материально поддержит музыкантов, исполняющих классическую музыку, на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства".
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Полицейские нашли похищенную в Петербурге женщину
Сотрудники полиции разыскали в Ленинградской области женщину, которую в среду в Санкт-Петербурге насильно усадили в машину и увезли в неизвестном направлении трое неизвестных в медицинских масках.
ТАСС 09:29
Гаджеты
В России стартовали предзаказы на бюджетный iPhone SE
Evo-rus.com 03:54
Происшествия
Первый случай коронавируса выявлен в колонии в Мурманской области
В колонии в посёлке Ревда Ловозерского района Мурманской области подтверждён случай коронавируса у осуждённого, сообщает оперативный штаб региона.
DP.RU 05:21
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru 01:38
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Каким предприятиям разрешат работать в Крыму с 1 мая
Премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк сегодня сообщил, каким предприятиям будет разрешено работать с 1 мая в регионе, в котором в рамках режима повышенной готовности введена и действует до 30 апреля обязательная изоляция населения.
Примечания 04:32
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Происшествия
Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть
Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
Армия и оружие
Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов
ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.
Российская газета вчера в 06:02
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
Защитник московского «Спартака» и национальной команды России Георгий Джикия рассказал о самом сложном оппоненте в российской премьер-лиге.
Нева Спорт 15:20