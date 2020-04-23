Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.

Происшествия На Алтае подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом Горно-Алтайск, 21 апреля 2020, 08:22 — REGNUM В Республике Алтай остаётся восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством. 161

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 110

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 26

Общество В США изучили приспособленность коронавируса к теплу «Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп со ссылкой на исследование американских ученых.

Наука Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.

Происшествия В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 38

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 14K

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Происшествия В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. 77

Политика МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. 797

Гаджеты Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.

Политика Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса. 9

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 226

Технологии В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5» Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.

Общество Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса «Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко. 8

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.

Космос Рой мух-роботов отправит NASA на Марс Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.