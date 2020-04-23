Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
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Происшествия
На Алтае подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 21 апреля 2020, 08:22 — REGNUM В Республике Алтай остаётся восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 21 апреля в 01:22
Армия и оружие
Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru вчера в 05:27
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
В США изучили приспособленность коронавируса к теплу
«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп со ссылкой на исследование американских ученых.
URA.Ru 20:26
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Наука
Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг
Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор 12:34
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Кино
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет
Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 17:45
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН 11:02
Гаджеты
Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек 12:04
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура
Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса.
Русская Планета 13:20
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Технологии
В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»
Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.
РИА Новости 20:10
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила праздник с Владом Соколовским и новым возлюбленным
Сегодня дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнилось два с половиной года.
Paparazzi.ru 16:34
Общество
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news 11:14
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru 21:11
Происшествия
В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Политика
Помпео заявил, что США не остановятся на приостановке взносов в ВОЗ
14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС вчера в 23:50
Космос
Рой мух-роботов отправит NASA на Марс
Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com 08:58
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
Энергетика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06