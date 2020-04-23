Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
Читать в источнике
Комментировать699

Подробнее о событии

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Известия21:34

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Интерфакс09:01

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:36

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Коммерсантъ11:11

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

ТАСС09:22

Столик на двоих

Российская газета16:02

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

РИА Новости09:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
Происшествия

На Алтае подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 21 апреля 2020, 08:22 — REGNUM В Республике Алтай остаётся восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 21 апреля в 01:22
Армия и оружие

Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне

Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru вчера в 05:27
2,1K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
3K
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
161
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
110
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
26
Общество

В США изучили приспособленность коронавируса к теплу

«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — сказал Трамп со ссылкой на исследование американских ученых.
URA.Ru 20:26
Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
2K
Наука

Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг

Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор 12:34
Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
38
Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
6
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
Происшествия

В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек

Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 17:45
77
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН 11:02
797
Гаджеты

Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц

Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек 12:04
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
104
Политика

Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура

Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса.
Русская Планета 13:20
9
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
226
Технологии

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»

Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.
РИА Новости 20:10
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила праздник с Владом Соколовским и новым возлюбленным

Сегодня дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнилось два с половиной года.
Paparazzi.ru 16:34
1
Общество

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news 11:14
8
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru 21:11
Происшествия

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
140
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
68
Политика

Помпео заявил, что США не остановятся на приостановке взносов в ВОЗ

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС вчера в 23:50
6
Космос

Рой мух-роботов отправит NASA на Марс

Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника

Evo-rus.com 08:58
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
274
Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное