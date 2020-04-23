Коронавирус

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Известиявчера в 21:34

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

РИА Новостивчера в 09:19

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:36

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Коммерсантъвчера в 11:11

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

ТАССвчера в 09:22

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Интерфаксвчера в 09:01

Столик на двоих

Российская газетавчера в 16:02
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Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Bimru.ru 22 апреля в 08:09
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Здоровье

Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале

Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 вчера в 03:59
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Космос

Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»

РИА Новости вчера в 22:58
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
1K
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,2K
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
2,9K
Технологии

Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга

Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.
Ведомости вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Армия и оружие

Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок

По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily вчера в 06:28
2
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Здоровье

Ещё у 32 жителей Ульяновской области первично подтверждено заражение

Ульяновск, 23 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Ульяновской области выявлены ещё три десятка человек, у которых первичные тесты на заражение новой коронавирусной инфекцией дали положительный результат.
REGNUM вчера в 01:55
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Экономика

WP: новый спад экономики США может начаться в конце 2020 года

В случае прихода второй волны коронавируса и резкого роста числа обанкротившихся граждан и компаний в США может случиться еще один значительный спад экономики, заявили эксперты издания The Washington Post 23 апреля в статье на сайте газеты.
ИА Красная Весна вчера в 14:50
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:36
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Армия и оружие

Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

Народные новости вчера в 03:54
9
Общество

В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, им было от 37 до 86 лет.
ТАСС вчера в 16:25
1
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
9
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
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Экономика

Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Несмотря, на, казалось бы, гигантский груз текущих проблем, Соединенные Штаты не хотят расставаться с амбициями.
Вести.Ru вчера в 23:57
8
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
19
Политика

Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии

По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны.
РБК 00:11
14
Здоровье

В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции

В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
27
Общество

Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider, в ближайшее время еще 17 миллионов американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.
Российская газета вчера в 20:05
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Транспорт

РЖД ввели новые правила покупки билетов

Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда вчера в 02:36
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Энергетика

Польша отказалась от российской нефти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
83
Как работают Яндекс.Новости?
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