Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
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Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Bimru.ru 22 апреля в 08:09
Здоровье
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 вчера в 03:59
Космос
Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»
РИА Новости вчера в 22:58
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Технологии
Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга
Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.
Ведомости вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
Посольство США потребовало от Киева провести реформу оборонных закупок
По словам Воффорда, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
Евразия Daily вчера в 06:28
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Здоровье
Ещё у 32 жителей Ульяновской области первично подтверждено заражение
Ульяновск, 23 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Ульяновской области выявлены ещё три десятка человек, у которых первичные тесты на заражение новой коронавирусной инфекцией дали положительный результат.
REGNUM вчера в 01:55
Экономика
WP: новый спад экономики США может начаться в конце 2020 года
В случае прихода второй волны коронавируса и резкого роста числа обанкротившихся граждан и компаний в США может случиться еще один значительный спад экономики, заявили эксперты издания The Washington Post 23 апреля в статье на сайте газеты.
ИА Красная Весна вчера в 14:50
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет
Народные новости вчера в 03:54
Общество
В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, им было от 37 до 86 лет.
ТАСС вчера в 16:25
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
Экономика
Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Несмотря, на, казалось бы, гигантский груз текущих проблем, Соединенные Штаты не хотят расставаться с амбициями.
Вести.Ru вчера в 23:57
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Политика
Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии
По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны.
РБК 00:11
Здоровье
В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции
В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
Общество
Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider, в ближайшее время еще 17 миллионов американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.
Российская газета вчера в 20:05
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда вчера в 02:36
Энергетика
Польша отказалась от российской нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49