Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаРоспотребнадзор подготовил рекомендации по организации детского отдыха

«Допуск к работе персонала осуществляется по результатам иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведённого не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации», — говорится в рекомендациях. В течение смены сотрудникам нельзя будет покидать лагерь.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха

РБК15:02

Роспотребнадзор призвал доставлять детей в лагеря по «зеленым коридорам»

РИА Новости12:55

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Коммерсантъ13:06

На свежем воздухе и без родительских дней: Роспотребнадзор дал рекомендации детским лагерям

Вести.Ru12:59

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе детских лагерей

RT на русском12:39

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для детей

Газета.Ru12:27

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха

ТАСС13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
2K
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
4
Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

News.ru 16:27
21
Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
144
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
153
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
15
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
70
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
43
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
6
Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
100
Футбол

Перед «Торпедо» не стоит задача выхода в РПЛ

У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать. Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон.
Pravda.Ru вчера в 04:53
Политика

В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»

Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru вчера в 14:24
1K
Здоровье

Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом

Шесть врачей из Москвы прибыли в среду в Северную Осетию для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:55
Футбол

Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
608
Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
14
Общество

Глава Удмуртии сообщил, что заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямую трансляцию в соцсети "ВКонтакте", где рассказал о выявленном коронавирусе.
Реальное время 11:26
214
Авто

Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира

Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс 09:29
18
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
318
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
2K
Политика

Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут сохраняться без прогресса в минском процессе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 15:38
51
Общество

Календарь с нацистами вызвал международный скандал

Публикация календаря вызвала шквал критики.
Рамблер 13:41
5
Общество

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета 13:33
Здоровье

У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус

Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, —сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.
МОЁ! Оnline Воронеж 12:09
Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
60
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
4K
Общество

Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал развернутый ответ СМИ, почему некоторые люди невосприимчивы к опасной инфекции.
Evo-rus.com 14:14
25
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное