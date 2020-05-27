Общество
Парламентская газетаРоспотребнадзор подготовил рекомендации по организации детского отдыха
«Допуск к работе персонала осуществляется по результатам иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведённого не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации», — говорится в рекомендациях. В течение смены сотрудникам нельзя будет покидать лагерь.
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Общество
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RuNews24.ru вчера в 14:24
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Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом
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В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
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Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
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Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
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В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами
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Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
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