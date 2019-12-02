Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ17:35

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В России предрекли остановку денежных переводов в Таджикистан с 3 декабря

Фергана20:32

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Коммерсантъ17:35

«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

Ведомости19:42

Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря

Телеканал 360°21:58

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Эхо Москвы19:03
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Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
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Маурицио Сарри: «Надеюсь, Роналду выиграет „Золотой мяч“»

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Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам

С 1 декабря в России три жизненно необходимых лекарственных препарата включены в список наркотических средств, сообщает РБК.
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Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт 00:09
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В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
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Авто

Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
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Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

RT на русском 22:02
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В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС 21:38
Авто

Пикап Tesla Cybertruck впервые показали в движении

В Instagram опубликовали видео, на котором пикап Tesla Cybertruck движется по дороге.
Российская газета 29 ноября в 07:00
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
РБК 18:49
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Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело 13:54
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 04:27
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Происшествия

Мама из Братска записала видео с ищущим диагноз в Сети врачом скорой

News.ru 10:58
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Армия и оружие

СМИ узнали о строительстве в КНДР десятков площадок для пусков ракет

Летом северокорейские военные начали активно строить бетонные площадки, на которые можно устанавливать мобильные пусковые установки для запуска различных типов ракет, в том числе межконтинентальных.
РБК 22:22
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Интерфакс 14:53
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Родные погибших в ДТП в Забайкалье получат средства на похороны

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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

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Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
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«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском вчера в 09:45
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru 14:04
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В МИД Украины напугали Володина проверкой

Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина («Единая Россия») о притеснении малых народов на Украине представляет собой «классический набор штампов, предвзятости и манипуляций».
REGNUM 20:36
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Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике

Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
ИнфоСМИ 11:30
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