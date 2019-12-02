Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ17:35

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Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Эхо Москвы19:03

Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря

Телеканал 360°21:58

«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

Ведомости19:42

В России предрекли остановку денежных переводов в Таджикистан с 3 декабря

Фергана20:32

Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

Мой Брянск22:54

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Коммерсантъ17:35
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Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Автобус с 43 пассажирами, упавший с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае, имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые осмотры.
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Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
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Политика

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост

Глава американского Минэнерго Рик Перри объявил в своем Twitter о том, что официально оставил свой пост.
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

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Путин и Си запустят газопровод «Сила Сибири» в режиме телемоста

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Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

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Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста

Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
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Овнам предстоит горячий спор, а Козерогов ждёт крупная покупка

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Планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию.
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У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

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