Экономика
КоммерсантъРоспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ17:35
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Происшествия
Перевозчик сообщил о состоянии попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса
Автобус с 43 пассажирами, упавший с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае, имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые осмотры.
Общество
Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
По итогам посещения места теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что осуждённых за террористическую деятельность необходимо лишить права на условно-досрочное освобождение.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Политика
Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост
Глава американского Минэнерго Рик Перри объявил в своем Twitter о том, что официально оставил свой пост.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Автоспорт
В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби
Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Общество
Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста
Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
Общество
Овнам предстоит горячий спор, а Козерогов ждёт крупная покупка
Телец Вы сможете достичь больших успехов, если будете действовать самостоятельно и не станете ни от кого ждать поддержки.
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30
Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Кино
Кит Харингтон рассказал, что Джон Сноу не собирался убивать Дейенерис в финале «Игры престолов»
Одним из самых шокирующих моментов восьмого сезона стала сцена, в которой Джон Сноу убивает свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Единоборства
Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Транспорт
РЖД с 2020 года начнет продажу билетов на самолеты и автобусы
Планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию.