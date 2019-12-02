Экономика
КоммерсантъРоспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Общество
Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину
В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье из-за ДТП с автобусом
Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй. На борту психологи, прибывшие из Москвы утром 2 декабря.
Армия и оружие
Масштабные киберучения НАТО начинаются в Эстонии
В Эстонии с понедельника начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Экономика
Louis Vuitton нашел свой особняк
Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.
Происшествия
В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком
Политика
Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту
Ранее Надлер сообщил, что первые слушания в его комитете будут называться: "Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента" и пройдут четвертого декабря.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике
Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Экономика
Набиуллина допустила, что ипотечные ставки снизятся до 7-8% годовых
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ипотечных ставок до уровня 7-8% годовых возможно в среднесрочной перспективе.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Футбол
Василий Уткин рассказал три факта о Дзюбе
Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин перед матчем «Зенита» со «Спартаком» назвал три любопытных факта о нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
Политика
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
Политика
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - написал он.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Здоровье
Нарколог поделился советами о правильном употреблении алкоголя
На портале Mail.ru нарколог Рустам Ельтежин дал несколько советов о том, как подготовить организм к приему алкоголя и помочь ему справиться с задачей по его перевариванию без особых потерь.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.