Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.

с чего всё началось

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.

Политика Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Технологии В России провели первую операцию с использованием 5G-сетей При консультации экспертов были проведены две операции: извлечение NFC-чипа из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», а также удаление раковой опухоли.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Происшествия Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе «Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.

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Политика Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО, такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.