Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.
Коммерсантъвчера в 17:35

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Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Коммерсантъвчера в 17:35

Таджикские мигранты могут столкнуться с проблемой перевода денег на родину

Газета.Ruвчера в 23:42

Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря

Телеканал 360°вчера в 21:58

«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

Ведомостивчера в 19:42

В России предрекли остановку денежных переводов в Таджикистан с 3 декабря

Ферганавчера в 20:32

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Эхо Москвывчера в 19:03

Таджикистан запускает систему национальных переводов - готовы ли банки РФ

Sputnik Таджикистан00:15
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Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

Газета.Ru вчера в 20:06
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Политика

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Lenta.ru вчера в 13:58
Армия и оружие

В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Expert.ru вчера в 05:51
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:56
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС вчера в 20:13
Политика

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00.
ФАН вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Технологии

В России провели первую операцию с использованием 5G-сетей

При консультации экспертов были проведены две операции: извлечение NFC-чипа из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», а также удаление раковой опухоли.
Ридус 29 ноября в 10:08
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
iReactor вчера в 22:26
Хоккей

«Ак Барс» официально объявил об уходе Эмиля Гарипова

Казанские ведомости 30 ноября в 09:21
Происшествия

По факту гибели троих детей в Сураже возбудили уголовное дело

Брянские новости 00:12
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Происшествия

Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Экономика

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия 30 ноября в 18:29
Хоккей

«Трактор» поместил Демченко в список отказов

«Трактор» поместил вратаря Василия Демченко в список отказов, сообщает КХЛ.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 02:26
Политика

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО, такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Политика

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Российская газета 00:21
Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru 30 ноября в 08:11
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе

В Кемеровской области столкнулись три автомобиля, включая карету скорой помощи.
Известия вчера в 23:40
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