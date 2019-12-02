Экономика
КоммерсантъРоспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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с чего всё началось
Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось.Коммерсантъвчера в 17:35
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Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня
Эхо Москвывчера в 19:03
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Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Политика
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России
Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Армия и оружие
В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»
В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
Политика
Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа
Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Технологии
В России провели первую операцию с использованием 5G-сетей
При консультации экспертов были проведены две операции: извлечение NFC-чипа из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», а также удаление раковой опухоли.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве
Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
Хоккей
«Ак Барс» официально объявил об уходе Эмиля Гарипова
Происшествия
По факту гибели троих детей в Сураже возбудили уголовное дело
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Происшествия
Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
Экономика
Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Хоккей
«Трактор» поместил Демченко в список отказов
«Трактор» поместил вратаря Василия Демченко в список отказов, сообщает КХЛ.
Политика
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО, такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Политика
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Политика
80 лет назад началась советско-финская война
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе
В Кемеровской области столкнулись три автомобиля, включая карету скорой помощи.