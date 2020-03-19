с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Музыка Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Космос Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.

Общество В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Политика Поляки захотели присоединить Калининградскую область В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.

Общество Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.

Здоровье Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ Роспотребнадзор советует людям старше 60 лет из-за распространения коронавируса реже посещать общественные места и по возможности отказаться от общественного транспорта, сократить посещение магазинов и МФЦ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Политика Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Энергетика Цена российской нефти Urals упала ниже $19 В ходе торгов 18 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $18,64 за баррель, сообщает Argus media.

Происшествия Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге В Петербурге 19 марта лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил официальный Telegram-канал городского правительства.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.

Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 17% Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.