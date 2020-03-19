Коронавирус
ИнтерфаксРоспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.
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с чего всё началось
Вернувшиеся из-за границы россияне должны незамедлительно сообщать о себе на региональную горячую линию, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном портале нормативных актов.РБК07:11
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Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Космос
Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока
Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Наука
Свитки Мертвого моря оказались подделкой
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Политика
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Общество
Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ
Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ
Роспотребнадзор советует людям старше 60 лет из-за распространения коронавируса реже посещать общественные места и по возможности отказаться от общественного транспорта, сократить посещение магазинов и МФЦ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Происшествия
Коронавирус подтвердили у двух человек в Воронежской области
Власти сделали официальное заявление. 19 марта стало известно о 52 заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки.
Политика
Трамп сообщил о тестировании лекарства от малярии против коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что против нового типа коронавируса смогут использовать лекарство от малярии — гидроксихлорохин.
Политика
Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Общество
Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе
Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей
В рамках мероприятия DirectX Innovation Day корпорация Microsoft анонсировала новую версию графического интерфейса DirectX 12 Ultimate.
Происшествия
Франция преодолела порог в 10 000 инфицированных коронавирусом
Согласно последнему отчету, переданному органами здравоохранения Франции, 10 995 человек заражены COVID-19 и 372 умерли, 19 марта сообщает AFP.
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Общество
Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже $19
В ходе торгов 18 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $18,64 за баррель, сообщает Argus media.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге
В Петербурге 19 марта лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил официальный Telegram-канал городского правительства.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.