Общество

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор посоветовал выбирать качественный алкоголь

Алкогольную продукцию следует выбирать только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию на его продажу, объяснили 14 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Новую консоль Xbox Series X показали на официальном видео

Что касается других деталей, то известно, что вычислительная мощность модели достигает 12 терафлопс, она позволяет поставить на паузу сразу несколько игр, а ее процессор в 4 раза мощнее чем у Xbox One X. Над проектами для новой консоли в настоящее время работают 15 студий.
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Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
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Названы сроки начала серийного производства автомобилей Aurus

Серийное производство российских автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года.
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Исходя из суммирования должников в различных сферах, получается, что общее количество россиян, которые из–за долгов не могут отправиться в зарубежный тур, составило 25 миллионов человек.
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Еще один комитет в рамках импичмента утвердил обвинения против Трампа

Судебный комитет палаты представителей США проголосовал за обе статьи, по которым президенту страны Дональду Трампу грозит импичмент.
Росбалт вчера в 10:41
Экономика

В России взлетели цены на яблоки

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Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»

О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
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Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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Lenta.ru 07:34
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Экономика

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
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Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
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Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

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