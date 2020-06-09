Общество
News.ruРоспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организаций, которые настаивают на быстром оформлении займа.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Ореанда-Новости 03:54
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Происшествия
Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест
Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
RT на русском 12:48
Общество
Вход на Елагин остров по будням может тоже стать платным
Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове по будним дням может стать платным, как и на выходные.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:58
Шоу-бизнес
Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей
Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:59
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Происшествия
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
РАПСИ 13:25
Происшествия
Мощный ливень в Петербурге закончился потопом в метро
Тропический ливень в Петербурге закончился подтоплением улиц и вестибюлей станций метрополитена в Московском районе, сообщают очевидцы.
Мойка78 13:26
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Экономика
Страховка покрыла $30 млн ущерба «Норникеля» от аварии в Норильске
«Норникель» получил страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Экономика
Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей
Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС 08:40
Общество
Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда
Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны.
Дни.ру 13:00
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Экономика
ТПП предлагает усовершенствовать российскую налоговую систему
«По нашему мнению, при общей достаточности уплаченных организацией средств не должно возникать технических недоимок между отдельными налогами и бюджетами», – указал он в послании Минфину, уточнив, что распределением средств с единого счета для всех налогов и сборов должна заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС).
Финансовая газета 06:14
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Evo-rus.com 11:15
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa 07:41
Происшествия
В джунглях на Самуи найдено тело украинской туристки. Ее муж сказал, что она «подала знаки и ушла»
В джунглях возле района Ламай на тайском острове Самуи обнаружено тело украинской гражданки Ольги Фроловой, пролежавшее там от двух недель до 17 дней.
Инфо24 вчера в 04:13