Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организаций, которые настаивают на быстром оформлении займа.

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

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