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Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
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  • Вести.Ru0:38
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Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» во ссылкой на сайт Роспотребнадзора.В источнике
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С чего всё начиналось
"Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — сообщается на сайте ведомства.
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