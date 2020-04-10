Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» во ссылкой на сайт Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё начиналось
"Понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:51
Агентство Москва вчера в 21:52