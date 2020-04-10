Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

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Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» во ссылкой на сайт Роспотребнадзора.