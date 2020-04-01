Коронавирус

Daily StormDaily StormРоспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
Нерабочая неделя — большой вклад в дело противодействия распространения нового вируса. Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса. Период разрыва связи передачи коронавируса должен быть кратным 14 дней, но даже этого недостаточно.
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