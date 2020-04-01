Коронавирус
Daily StormРоспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России
Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Нерабочая неделя — большой вклад в дело противодействия распространения нового вируса. Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса. Период разрыва связи передачи коронавируса должен быть кратным 14 дней, но даже этого недостаточно.
— Анна Попова, российский политикПервый областной вчера в 23:43
с чего всё началось
Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней.Интерфаксвчера в 11:45
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