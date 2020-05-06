Коронавирус

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Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
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Анна Попова
Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 09:26

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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

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