Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
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Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 09:26
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Общество
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Коммерсантъ 11:01
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Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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Lenta.ru 09:32
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РИА Новости вчера в 18:43
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«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны
Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
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Политика
Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции
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Газета.Ru 06:09
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Политика
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Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
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Экспресс газета 06:23
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«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн
Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Зане мюнхенской «Баварии» за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат 09:57
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
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РБК 11:20
Экономика
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Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Футбол
Андрей Воронин: «Надеюсь, что в скором будущем окажусь в „Динамо“»
Спорт-Экспресс 11:09
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
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Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области
Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
Армия и оружие
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Здоровье
Вагит Алекперов направил 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Коми
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Общество
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У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
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Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
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Общество
Испания продлила режим повышенной готовности до 24 мая
Нижняя палата парламента Испании поддержала предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
RT на русском 12:51
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
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Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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