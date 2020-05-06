Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
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Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру вчера в 09:26
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений
Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН вчера в 08:27
Общество
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RT на русском вчера в 16:30
Здоровье
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Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru вчера в 09:36
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
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Lenta.ru вчера в 22:30
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Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
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Live24 вчера в 13:58
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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Гаджеты
Начался приём предзаказов на платы для Comet Lake-S: продажи стартуют в конце мая
Крупные зарубежные онлайн-магазины сегодня начали принимать предварительные заказы на новые материнские платы с процессорным разъёмом LGA 1200 для чипов Comet Lake-S.
3DNews вчера в 08:40
Общество
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Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск вчера в 06:14
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru 05 мая в 14:30
Общество
Как лето повлияет на эпидемию коронавируса, рассказал вирусолог
К наступлению летнего периода количество зараженных коронавирусом снизится, заявил в интервью Пятому каналу вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Live24 вчера в 14:33
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
Происшествия
В Хакасии ребенок погиб при пожаре
РИА Новости вчера в 06:19
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Общество
Собянин считает возможным возобновить строительство в Москве с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории столицы с 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Из-за коронавируса ОГЭ для девятиклассников могут отменить
В этом году из-за вспышки коронавирусной инфекции могут отменить проведение основного государственного экзамена для учеников девятых классов, аттестовать девятиклассников будут по текущим оценкам.
МИГ-ТВ вчера в 06:37
Происшествия
В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса
По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом.
Atas.info вчера в 11:29
Здоровье
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В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости 05 мая в 08:31
Общество
Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений
Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.
Deita.ru вчера в 22:43
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Технологии
В Европе придумали новый способ спасти климат
Шведские инженеры придумали новый способ спасти климат.
Lenta.ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru вчера в 06:31
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам
Британский стрит-арт художник Бэнкси посвятил свою новую работу врачам.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 17:43
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Ugpressa.ru вчера в 15:37