Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

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Футбол Эррера о чемпионстве ПСЖ: «Честно говоря, я не праздновал» Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера признался, что не стал праздновать победу, когда ПСЖ был объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1.Честно говоря, я не праздновал эту победу.

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