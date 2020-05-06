Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
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Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 09:26
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Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
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Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении
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РБК 11:01
Общество
Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире
Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru 20:04
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Наука
Инженеры разработали солнечную батарею нового поколения
Проблема с нынешним поколением кремниевых солнечных элементов заключается в их относительно низкой эффективности при преобразовании солнечной энергии в электроэнергию, сказал Викрам Далал, профессор государственного университета штата Айова им. Ансона Марстона, профессор электротехники и вычислительной техники Томаса М. Уитни и директор Исследовательского центра микроэлектроники штата Айова.
Evo-rus.com вчера в 09:19
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Общество
18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com 01:10
Происшествия
В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый
В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu).
Lenta.ru 12:24
Авто
Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 04 мая в 02:23
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Космос
Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews вчера в 11:15
Общество
Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили
19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
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Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник 15:03
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
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В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Единоборства
Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном
Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
FightCard.ru 03:51
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Здоровье
Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 08:48
Общество
Суд в Иркутске отказал в иске признать незаконным режим самоизоляции
Областной суд в Иркутске 6 мая отказал двоим жителям региона в удовлетворении исков к врио губернатора Игорю Кобзеву о признании незаконным введения с 31 марта режима самоизоляции из-за коронавируса и его последующее продление.
Pravda.Ru 20:30
Здоровье
В Хакасии больные коронавирусом жалуются на плохое питание
«Новая Хакасия» уже сообщала о том, что пациенты Черногорской больницы жалуются на условия размещения - на кадрах, выложенных в Instagram Полиной Масюк, в тесной палате размещены шесть кроватей и единственный биотуалет в проходе между ними.
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Общество
17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы
КП - Владивосток 22:00
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31