Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
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Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 09:26
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Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Политика
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
Общество
Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Проект плана включает в себя "меры поддержки экономики (выход из кризиса), включая следующие направления: стимулирование спроса (10-12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10-12 месяцев)".
ТАСС 13:32
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Происшествия
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
РИА Новости 13:07
Космос
Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса
AstroNews.ru 07:28
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Самарской области
В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Экономика
Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна
С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Футбол
«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн
Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Зане мюнхенской «Баварии» за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат 09:57
Общество
В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ
Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Говорит Москва вчера в 06:58
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Экономика
ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца
"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20