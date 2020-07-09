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Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
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Интерфакс05:35
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Финансы

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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июне 2020 г. вырос на 2,9% по сравнению с показателем за предыдущий месяц, а с начала года снизился на 5%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе

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Общество

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Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

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Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
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МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

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Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

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В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В четверг, 9 июля, директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали возле офиса организации в Москве.
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Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро

Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
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Джавиша Лесли станет первой чернокожей «Бэтвумен»

Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
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Как работают Яндекс.Новости?
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