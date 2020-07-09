Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

с чего всё началось

Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова.

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