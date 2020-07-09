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Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК05:49

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В Минтранс не поступало письмо с перечнем стран для авиасообщения

RT на русском07:38

Роспотребнадзор составил список стран, с которыми могут открыть границы

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Минтранс пока не получил от Роспотребнадзора перечень стран для открытия авиасообщения

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Стала известна реакция Минтранса на данные о запуске рейсов за границу

Lenta.ru07:40

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

РБК05:49

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Интерфакс05:35

РБК: Россия может начать возобновление полетов с несколькими странами

РИА Новости07:18
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Экономика

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Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете

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