Коронавирус
РБКРоспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
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Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
Происшествия
В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк
Lenta.ru 07 июля в 10:24
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА
Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде
Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
Футбол
Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью
Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Происшествия
Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете
В Тюмени состоялось первое судебное заседание по делу о нападении на двух человек 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой.
Lenta.ru 07:20
Общество
Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости 06:19
Общество
Власти Петербурга откроют 30 детских лагерей «в режиме обсерваторов»
В четверг, 9 июля, стало известно о том, что власти Петербурга откроют 30 детских лагерей "в режиме обсерваторов".
Piter.tv 06:04
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 07 июля в 10:03
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Наука
Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности
Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности Российские и канадские ученые изучили массу и силу укуса 119 собак из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока.
Tomsk.Ru 07 июля в 07:03
Культура
Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто
Андригетто приехал в Россию перед прошлым сезоном и заключил с омским клубом двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей, сходу став самым дорогим хоккеистом в команде.
ODDS.ru 06:24
Происшествия
В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»
В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Футбол
Комитет по этике рассмотрит жалобу «Спартака» на гендиректора «Зенита»
«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», —гласит заявление, предоставленное службой коммуникаций РФС.
Нева Спорт 04:42