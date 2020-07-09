Коронавирус

РБКРБКРоспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
Читать в источнике
Комментировать535

Подробнее о событии

Роспотребнадзор готов разрешить полеты в часть стран ЕС и Китай

Коммерсантъ08:28

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

РБК05:49

Минтранс пока не получил от Роспотребнадзора перечень стран для открытия авиасообщения

ТАСС06:44

Стала известна реакция Минтранса на данные о запуске рейсов за границу

Lenta.ru07:40

Предварительный список стран для открытия авиасообщения удивил туроператоров РФ

Интерфакс08:35

РБК: Россия может начать возобновление полетов с несколькими странами

РИА Новости07:18

Роспотребнадзор составил список стран, с которыми могут открыть границы

ТурДом03:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика

Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ 07:23
1,2K
Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
36
Политика

Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции

Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
403
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
75
Происшествия

В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк

Lenta.ru 07 июля в 10:24
12
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
226
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА

Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
807
Экономика

Госдума ограничивает стоимость кредитов в России

Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
1
Политика

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
3
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
241
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
4
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
22
Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
9
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
27
Общество

В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
2
Футбол

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Происшествия

Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете

В Тюмени состоялось первое судебное заседание по делу о нападении на двух человек 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой.
Lenta.ru 07:20
3
Общество

Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости 06:19
4
Общество

Власти Петербурга откроют 30 детских лагерей «в режиме обсерваторов»

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что власти Петербурга откроют 30 детских лагерей "в режиме обсерваторов".
Piter.tv 06:04
3
Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 07 июля в 10:03
1,5K
Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
5
Наука

Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности

Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности Российские и канадские ученые изучили массу и силу укуса 119 собак из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока.
Tomsk.Ru 07 июля в 07:03
Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
9
Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
25
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто

Андригетто приехал в Россию перед прошлым сезоном и заключил с омским клубом двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей, сходу став самым дорогим хоккеистом в команде.
ODDS.ru 06:24
Происшествия

В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»

В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Футбол

Комитет по этике рассмотрит жалобу «Спартака» на гендиректора «Зенита»

«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», —гласит заявление, предоставленное службой коммуникаций РФС.
Нева Спорт 04:42
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное