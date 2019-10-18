Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены, пояснили «Известиям» в службе.

с чего всё началось

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства. Планируется, что работа будет вестись поэтапно.

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