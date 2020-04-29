с чего всё началось

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников. В частности, сообщается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

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