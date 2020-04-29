Коронавирус
ИнтерфаксРоспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
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Роспотребнадзор вновь призывает россиян воздержаться на выходных от пикников и компаний
Коммерсантъвчера в 14:59
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от пикников на майские праздники
Российская газетавчера в 05:45
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации на майские праздники
Областная газета28 апреля в 02:45
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Здоровье
Сингапурские ученые уточнили, когда пандемия в России пойдет на спад
Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа, пишет ТАСС.
Свободная Пресса 28 апреля в 13:55
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Гаджеты
Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается
Faktom вчера в 10:46
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Хоккей
Старт нового сезона КХЛ планируют на 2 сентября
Новый чемпионат Континентальная хоккейная лига планирует начать 2 сентября. Такое заявление сделал президент организации Алексей Морозов.
Медиа-Центр 35media.ru 28 апреля в 05:57
Армия и оружие
Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы
Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.
Московский Комсомолец вчера в 16:50
Кино
На канале «Россия» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
В понедельник, 27 апреля, на телеканале «Россия» состоялась премьера остросюжетного военного сериала «Черное море».
RuNews24.ru вчера в 05:07
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
Культура
Опубликован трейлер документального фильма о BTS
На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о южнокорейской группе BTS Break the silence.
РИА Новости вчера в 22:37
Здоровье
Более 70 заразившихся коронавирусом медиков умерли в России
За время эпидемии в России умерли более 70 медицинских работников. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Русская Планета вчера в 09:42
Происшествия
В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
ТАСС вчера в 22:59
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Космос
С российской лунной станции могут снять научные приборы
Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
ИА Красная Весна вчера в 23:13
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru вчера в 12:55
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Армия и оружие
В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле авианосца США
На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором запечатлен полет российского Ил-38 возле американского авианосца USS George Washington (CVN-73).
Профиль 27 апреля в 13:31
Общество
Ученые изменили прогноз об окончании пандемии коронавируса в России
Изменились прогнозы об окончании эпидемии и в США — срок сдвинулся на 5 сентября, в Италии — на конец августа, в Великобритании, Германии и Франции — на середину августа.
Кубанские новости вчера в 05:53
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
Здоровье
Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости вчера в 04:23
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 28 апреля в 07:12
Общество
Правительство утвердило новые правила работы вахтовиков
В России ввели новый регламент работы вахтовиков на время пандемии. Постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года.
ГТРК Ямал вчера в 08:58
Технологии
Хакеры могут получить доступ к камере смартфона
Как сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев, сегодня хакеры могут получить доступ не только к файлам, истории поиска, перепискам и разговорам, а также к микрофону или камере.
Русская Планета 28 апреля в 17:02
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24