Коронавирус
ИнтерфаксРоспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
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с чего всё началось
Основная рекомендация - "продолжать строго соблюдать режим самоизоляции", говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.Интерфакс04:29
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Политика
Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками
"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.
Российская газета 20:20
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Здоровье
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.
Зори Табасарана 11:09
Общество
В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей 15:20
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Экономика
Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями
Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя заподозрили в плагиате
Белорусская исполнительница PALINA обвинила победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя в плагиате ее кавера на песню Аллы Пугачевой.
iReactor 03:11
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс 13:54
Армия и оружие
Шесть новых военных медцентров будут введены в эксплуатацию 30 апреля
Минобороны РФ 30 апреля откроет шесть новых медицинских центров, строительство которых ведется по поручению президента России.
ФАН 12:36
Хоккей
ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ
Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
Политика
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
ТАСС 19:49
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Политика
Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений
Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений.
Алтайская правда вчера в 11:31
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 13:43
Шоу-бизнес
Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках
Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег.
NewInform 08:41
Здоровье
В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса
Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:36
Политика
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:13
Здоровье
Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21