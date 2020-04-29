с чего всё началось

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

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