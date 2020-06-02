Общество

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии

В других случаях преступники пытаются проникнуть в жилище, используя новые предлоги, например под видом врача. В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
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Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии

РБК00:12

Роспотребнадзор сообщил о мошенничестве в период COVID-19

Российская газетавчера в 22:53

«Перечисляют сами жертвы». Коронавирус подкинул идей финансовым мошенникам

Аргументы и Факты - Ставропольвчера в 11:55

Раскрыты уловки мошенников во время пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 21:26

Роспотребнадзор напомнил о мошенниках, использующих ситуацию с COVID-19 для обмана потребителей

Агентство Москвавчера в 20:59

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

РИА Новостивчера в 20:58

Раскрыты главные способы обмана россиян во время эпидемии

URA.Ruвчера в 22:50
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Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Суть событий 02:08
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Политика

Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала на него в суд

«Американская» дочь Александра Малинина Кира снова подала в суд на певца.
Uznayvse.ru вчера в 04:22
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
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Футбол

Боснийская модель раскрыла интимную связь с защитником ЦСКА

Боснийская модель Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Матч ТВ 02:12
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Политика

Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
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Происшествия

В Кургане мужчина поджег 13 машин на стоянке автосалона

Газета.Ru 02:05
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
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Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

RT на русском 01:31
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
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Авто

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня 31 мая в 11:02
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета вчера в 04:45
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Космос

Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
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Шоу-бизнес

Дава закупил одежду на миллион рублей

StarHit.ru вчера в 12:00
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Общество

«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
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Здоровье

Стало известно о трех новых правилах измерения температуры

Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Gazeta.SPb 02:17
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса

RuNews24.ru вчера в 00:46
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Политика

Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД России

Газета.Ru вчера в 11:22
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Происшествия

В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса

Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:40
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Кино

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