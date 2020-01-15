Здоровье

РБКРБКРоспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». По данным ведомства, очаги заболевания уже обнаружили в Венгрии, Польше и Словакии.
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Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
Известия16:01

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Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

РИА Новости20:06

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

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Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека

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«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

ТАСС17:44

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Известия16:57
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Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

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Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
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Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
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Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
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Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

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«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

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Посол Украины в США рассказал о «химии» между Зеленским и Трампом

Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
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В Липецке растет число детей, больных сахарным диабетом

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Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

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РИА Новости 11:06
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Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо ликвидировать в России микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Московский Комсомолец 22:47
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В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
RT на русском 22:29
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В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Вести.Ru 22:42
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Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
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Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры

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Финансы

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В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
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Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
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Происшествия

Школьница умерла от пневмонии во Владивостоке

Министерство здравоохранения Приморья начало проверку по факту смерти учащейся начальных классов одной из школ Владивостока.
Владивосток-Новости 22:14
Общество

Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом

Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
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Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77 процентов), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).
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Навка опубликовала фото без лифчика

Как следует из подписи к фото, вечерний наряд был выбран для празднования Старого нового года.
Московский Комсомолец 14:26
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Замглавы СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Ридус вчера в 02:08
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