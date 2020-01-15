Здоровье

РБКРБКРоспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». По данным ведомства, очаги заболевания уже обнаружили в Венгрии, Польше и Словакии.
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с чего всё началось

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
Известия16:01

Подробнее о событии

Новый птичий вирус из Европы может мутировать и стать опасным для человека

Телеканал 360°17:50

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

РБК19:45

В России озаботились атаковавшим Европу опасным вирусом

Lenta.ru19:40

СМИ: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

Московский Комсомолец18:10

Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

РИА Новости20:06

«Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

ТАСС17:44

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

Известия16:57
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Экономика

Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок

Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
EastRussia 12 января в 19:27
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

CarsWeek.ru 06:55
Армия и оружие

После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных

В минобороны США приняли решение выслать из страны военных из Саудовской Аравии.
Комсомольская правда 11 января в 23:26
Экономика

Бывший глава «МДМ-банка» стал гендиректором ЗабТЭК

Правительство Забайкальского края, владеющее контрольным пакетом акций Забайкальской топливно-энергетической компании (ЗабТЭК), избрало новым генеральным директором предприятия Алексея Минайкина, который раньше руководил «МДМ-банком», сообщается 15 января на официальном портале региона.
Чита.Ру 20:01
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
Финансы

Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
РБК 20:49
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
Накануне.Ru 18:05
Политика

Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

Байкал-Daily 19:15
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Политика

Захарова оценила нежелание Польши отмечать освобождение Варшавы

Польша не планирует официально отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Победа РФ 02:18
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда вчера в 14:37
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Общество

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 Мп

The GEEK 04:03
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине мужчины

АМИТЕЛ 04:23
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru 08:40
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Гаджеты

ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 04:44
Технологии

Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека

ТАСС 19:38
Шоу-бизнес

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
ФАН 13:40
Политика

США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:11
Происшествия

При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

RT на русском 20:45
Политика

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Вести.Ru 13:56
Политика

СМИ назвали «главную интригу» послания Путина к Федеральному Собранию

В общей сложности на оглашение обращения президента России к Федеральному Собранию приглашены 1,3 тысячи человек.
Царьград 19:20
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