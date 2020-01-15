Здоровье
РБКРоспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». По данным ведомства, очаги заболевания уже обнаружили в Венгрии, Польше и Словакии.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Он быстро перемещается по Европе, и в нашу страну его легко могут занести перелетные птицы. Ученые предупреждают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Экономика
Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок
Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Армия и оружие
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
В минобороны США приняли решение выслать из страны военных из Саудовской Аравии.
Экономика
Бывший глава «МДМ-банка» стал гендиректором ЗабТЭК
Правительство Забайкальского края, владеющее контрольным пакетом акций Забайкальской топливно-энергетической компании (ЗабТЭК), избрало новым генеральным директором предприятия Алексея Минайкина, который раньше руководил «МДМ-банком», сообщается 15 января на официальном портале региона.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Финансы
Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
Политика
Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Захарова оценила нежелание Польши отмечать освобождение Варшавы
Польша не планирует официально отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Политика
Возросло количество украинцев, получивших гражданство России
Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Политика
СМИ назвали «главную интригу» послания Путина к Федеральному Собранию
В общей сложности на оглашение обращения президента России к Федеральному Собранию приглашены 1,3 тысячи человек.