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BFM.ru
BFM.ru

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа. Об этом на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.В источнике
Анна Поповароссийский политик
В Россию осенью и зимой придут такие вирусы гриппа, от которых население ранее не прививалось. Этот прогноз также озвучили во Всемирной организации здравоохранения. На этом фоне хочу призвать соотечественников сделать прививки от гриппа во избежание заражения в будущем.
С чего всё началось
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".
РИА Новости08:19
Подробнее о событии
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа

РИА Новости08:19
Российская газета

Попова: В Россию придет грипп, от которого россияне раньше не прививались

Российская газета08:13
Известия

Попова предупредила россиян о новых штаммах гриппа

Известия07:30
RT на русском

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

RT на русском07:46
Газета.Ru

В Россию в этом году придут новые штаммы гриппа, от которых население еще не прививали

Газета.Ru07:37
ТАСС

Попова заявила, что в Россию осенью - зимой придут новые штаммы гриппа

ТАСС07:47
Комсомольская правда

Анна Попова рассказала, каких вирусов стоит ждать россиянам

Комсомольская правда07:27
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Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве

Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс08:17

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Сын бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов арестован решением Басманного суда Москвы по делу об убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафа, которое было совершено в 2018 году.
Известия08:48
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков.
URA.Ru06:04
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Избитая полицейским активистка обратится в ЕСПЧ после отказа российских судов по ее жалобе

Мосгорсуд признал законным отказ Басманного районного суда, который согласился с доводами СК не проводить проверку обстоятельств избиения активистки Дарьи Сосновской на митинге в Москве летом прошлого года.
ТАСС09:14
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Бюджет Саратовской области за 2019 год исполнили на 98%

По словам начальника бюджетного управления министерства финансов правительства Саратовской области Елены Гудковой, бюджет за предыдущий год исполнен на 98,8%. А параметры государственного долга области и расходов на его обслуживание за 2019 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Четвертая Власть08:28
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Экс-начальник УФСИН признан виновным по делу об убийстве куратора строительства «Крестов»

Восемь присяжных единодушно признали доказанным то, что экс-заместитель начальника петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко подстрекал петербургского предпринимателя Сабира Садыкова к убийству Николая Чернова, курирующего строительство следственного изолятора.
Коммерсантъ Санкт-Петербург08:34
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Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС04:42
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