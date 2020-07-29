Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
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С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа. Об этом на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.В источнике
В Россию осенью и зимой придут такие вирусы гриппа, от которых население ранее не прививалось. Этот прогноз также озвучили во Всемирной организации здравоохранения. На этом фоне хочу призвать соотечественников сделать прививки от гриппа во избежание заражения в будущем.
С чего всё началось
Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".
РИА Новости08:19
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