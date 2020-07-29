Здоровье
RT на русскомРоспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Россию осенью и зимой придут такие вирусы гриппа, от которых население ранее не прививалось. Этот прогноз также озвучили во Всемирной организации здравоохранения. На этом фоне хочу призвать соотечественников сделать прививки от гриппа во избежание заражения в будущем.
— Анна Попова, российский политикRuNews24.ru 09:11
с чего всё началось
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".РИА Новости08:19
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