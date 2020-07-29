В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".

с чего всё началось

В Россию осенью и зимой придут такие вирусы гриппа, от которых население ранее не прививалось. Этот прогноз также озвучили во Всемирной организации здравоохранения. На этом фоне хочу призвать соотечественников сделать прививки от гриппа во избежание заражения в будущем.

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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