Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.
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с чего всё началось
В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.Российская газетавчера в 17:00
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Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак
Российская газетавчера в 17:00
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